GGG победил. Видео нокаута

Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин удосрочил соперника Стива Роллса в четвертом раунде, передает Zakon.kz.

Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника. А со второй половины третьего раунда он пошел в наступление и уложил канадца.

Смотрите видео нокаута.

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