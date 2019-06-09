GGG победил. Видео нокаута
Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин удосрочил соперника Стива Роллса в четвертом раунде, передает Zakon.kz.
Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника. А со второй половины третьего раунда он пошел в наступление и уложил канадца.
Смотрите видео нокаута.
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С победой, GGG! ⠀ Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса, сообщает корреспондент @Vestikzgram. ⠀ Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограммов) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В раунде GGG отправил Роллса в нокаут. ⠀ Напомним, этот поединок стал для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В конце апреля казахстанец объявил о расставании с Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. К этому поединку казахстанца готовил новый наставник Джонатан Бэнкс. ⠀ #GGGалға #GGGalga #GGGbizbirgemyz #GGGмывместе #GGG #Golovkin #GGGBoxing #GGGPromotions #DAZN #MSG #NYC #KAZ #boxing #бокс #Головкин #GolovkinRolls #GGGvsRolls #ГоловкинРоллс #GGGRolls #USA #США #Kazakhstan #Казахстан #Vestikz
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