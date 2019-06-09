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GGG победил. Видео нокаута

Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника.

Фото : Казахстанская Федерация Бокса9 июня 2019, 09:25

Казахстанский боксер Геннадий Головкин удосрочил соперника Стива Роллса в четвертом раунде, передает Zakon.kz.

Первые пару раундов казалось, что GGG работает исключительно на разведке сил соперника. А со второй половины третьего раунда он пошел в наступление и уложил канадца.

Смотрите видео нокаута.

Читайте также: Прямая трансляция боя Геннадий Головкин - Стив Роллс

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С победой, GGG! ⠀ Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса, сообщает корреспондент @Vestikzgram. ⠀ Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограммов) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В раунде GGG отправил Роллса в нокаут. ⠀ Напомним, этот поединок стал для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В конце апреля казахстанец объявил о расставании с Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. К этому поединку казахстанца готовил новый наставник Джонатан Бэнкс. ⠀ #GGGалға #GGGalga #GGGbizbirgemyz #GGGмывместе #GGG​​ #Golovkin​​ #GGGBoxing​​ #GGGPromotions​​ #DAZN​​ #MSG​​ #NYC​​ #KAZ​​ #boxing​ #бокс​​ #Головкин​​ #GolovkinRolls​​ #GGGvsRolls​​ #ГоловкинРоллс​​​ #GGGRolls​​ #USA​​ #США​​ #Kazakhstan​​ #Казахстан​​ #Vestikz​

Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 8 Июн 2019 в 8:15 PDT


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