Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Глава государства голосовал на избирательном участке № 115 в Астана Опера.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.

7 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящих выборах в стране, отметив, что его принципиальная позиция - обеспечение честных и справедливых выборов.

- Верю, выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов, - написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.

Токаев подчеркнул, что транспарентность выборов возможна при участии гражданского общества.

- Выборы - это соревнование программ, а не конфликт. Превыше всего, единство нации, - добавил Президент Казахстана.

В субботу, 8 июня, в Казахстане был День тишины. 9 июня, в воскресенье, гражданам республики предстоит выбрать нового Президента.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

В Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!