Головкин бросил вызов: Я готов к бою с "Канело", передайте ему

Если хотите Big Drama Show, передайте ему - Головкин.

8 июня в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, где казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде, передает Zakon.kz.

Это был первый боя боксера после поражения в бою с Канело.

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- Чувствую себя как новенький. Благодарю болельщиков, надеюсь, всем понравился. Соперник поработал пару раундов, дал ему показать, что он может, его удары не наносили мне вреда. Он неплохо себя проявил, но потом я посмотрел, что я поймаю соперника и сделал это. Чувствую себя тинейджером, первый бой на DAZN, поддержка со стороны фанатов, мне очень приятно. Я готов к 3 бою с Канело, если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.

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