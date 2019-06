Промоутер "Канело" ответил на вызов Головкина

Промоутер чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса прокомментировал досрочную победу казахстанца Геннадия Головкина над Стивом Роллсом в Нью-Йорке и его желание взять реванш у мексиканца, сделав третий бой, передает Zakon.kz.

Nice ???????? comeback win. Now fight a real fighter, win a belt, and I’ll consider doing the 3rd fight. #Caneloisyourboss