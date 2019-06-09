Промоутер "Канело" ответил на вызов Головкина

Для начала Оскар посоветовал казахстанцу сразиться с настоящим бойцом.

Промоутер чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса прокомментировал досрочную победу казахстанца Геннадия Головкина над Стивом Роллсом в Нью-Йорке и его желание взять реванш у мексиканца, сделав третий бой, передает Zakon.kz.

- Прекрасный победный камбэк. А теперь сразись с настоящим бойцом, выиграй пояс, и я подумаю о том, чтобы сделать третий бой, — написал Оскар в твиттере, добавив хэштег #КанелоТвойБосс.

Nice ???????? comeback win. Now fight a real fighter, win a belt, and I’ll consider doing the 3rd fight. #Caneloisyourboss — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 9 июня 2019 г.

После победы GGG заявил, что готов к третьему бою с "Канело".

- Вы знаете, с кем я хочу драться. Я готов к сентябрю, я готов к бою с «Канело». Приведите его ко мне. Если вы готовы к Big drama show, то передайте это «Канело». Это большой бизнес. Я получил хороший опыт в первых двух боях и сделал выводы. Для меня не так важны пояса, я просто хочу у него его выиграть, — заявил в ринге после боя Геннадий.

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Альберт Ахметов

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