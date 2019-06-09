Опубликованы судейские записки боя Головкин-Роллс

Только один судья посчитал, что во втором раунде лучше был Стив Роллс.

Стало известно, как могли оценить судьи бой Головкин-Роллс, если бы казахстанец не нокаутировал канадца в 4 раунде, передает Zakon.kz.

Только один судья - Рэн МакНэйр, посчитал, что во втором раунде лучше был Стив Роллс. Остальные два раунда этот рефери отдал Головкину. Двое других судей отдали все три раунда казахстанцу.

Судьями боя были Рэн МакНэйр, Робин Тэйлор из Нью-Йорка и Джозеф Паскуаль из Нью-Джерси. Рефери в ринге Стив Уиллис.

После боя Головкин заявил, что готов выиграть в третьем бою у своего обидчика Сауля "Канело" Альвареса, отобравшего у казахстанца титулы, на что промоутре Альвареса ответил весьма ехидно.

Antes del nocaut, los jueces iban por este camino. ¿Qué creen de la puntuación de ellos? ????#GGGRolls pic.twitter.com/2D2lpzOeLo — DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июня 2019 г.

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