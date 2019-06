Выиграл второй раунд - промоутер Роллса о бое с Головкиным

Стив Роллс выиграл второй раунд и держался молодцом в бою с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным, считает промоутер канадского боксера Лу ДиБелла, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что Роллс проиграл Головкину нокаутом в 4 раунде, Ди Белла похвал своего подопечного.

- Отдаю должное GGG, который выглядел как GGG. Это не то, что мы хотели, но я горжусь моим парнем Стивом Роллсом. Он пытался, нанес несколько хороших ударов и выиграл второй раунд. Когда вы открываетесь против панчера из Зала боксерской славы, то подвергаетесь риску, который и случился. Хотя, черт возьми, это намного лучше, чем не идти на это, - написал он.

Интересно, что только один судья - Рэн МакНэйр, посчитал, что во втором раунде лучше был Стив Роллс. Остальные два раунда этот рефери отдал Головкину. Двое других судей отдали все три раунда казахстанцу.

Credit to GGG who looked like GGG. Not what we wanted, but I’m proud of my man Steve Rolls. He gave it a go, threw some big shots and won round 2. When you open up against a HOF puncher, you run the risk of what happened. Helluva lot better than not going for it, though. #boxing https://t.co/WTer9frY47