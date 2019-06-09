Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выиграл второй раунд - промоутер Роллса о бое с Головкиным

Ди Белла похвал своего подопечного.

Фото : Qazsport9 июня 2019, 10:26

Стив Роллс выиграл второй раунд и держался молодцом в бою с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным, считает промоутер канадского боксера Лу ДиБелла, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что Роллс проиграл Головкину нокаутом в 4 раунде, Ди Белла похвал своего подопечного.

- Отдаю должное GGG, который выглядел как GGG. Это не то, что мы хотели, но я горжусь моим парнем Стивом Роллсом. Он пытался, нанес несколько хороших ударов и выиграл второй раунд. Когда вы открываетесь против панчера из Зала боксерской славы, то подвергаетесь риску, который и случился. Хотя, черт возьми, это намного лучше, чем не идти на это, - написал он.

Интересно, что только один судья - Рэн МакНэйр, посчитал, что во втором раунде лучше был Стив Роллс. Остальные два раунда этот рефери отдал Головкину. Двое других судей отдали все три раунда казахстанцу.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты