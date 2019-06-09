Oн слишком много болтает - Головкин ответил на ультиматум промоутера "Канело"

После поединка промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя обратился к Геннадию в твиттере, призвав его сразиться с более сильным соперником и выиграть титул, чтобы заслужить третий бой с "Канело".

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин после своей досрочной победы над Стивом Роллсом в интервью IFL TV ответил на пару вопросов о потенциальном бою с Саулем "Канело" Альваресом, пишет Sports.kz.

После поединка промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя обратился к Геннадию в твиттере, призвав его сразиться с более сильным соперником и выиграть титул, чтобы заслужить третий бой с "Канело".

- Ты думаешь, что в следующем бою сразишься с "Канело"?

- Не знаю, спросите у него. Я готов.

- Оскар де ла Хойя сегодня обратился к тебе в твиттере, что думаешь на этот счет? - Вы же знаете Оскара, он слишком много болтает.

Геннадий также рассказал, что чувствует после долгожданного возвращения на ринг и победы нокаутом в поединке со Стивом Роллсом.

- В первую очередь я хочу поблагодарить всех людей, кто поддерживал меня сегодня, кто пришел на бой. Это хорошо не только для меня, но и для всего бокса. Второй шаг будет намного больше. Спасибо моей команде и семье "Гардена". Я чувствую себя прекрасно. Это моя первая победа после возвращения. Я очень счастлив - весь день улыбаюсь, - сказал на пресс-конференции после боя Геннадий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!