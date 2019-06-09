Cуд Молдавии полномочия президента передал премьеру

Исполняющий обязанности главы молдавского правительства теперь должен будет способствовать роспуску действующего парламента и назначать дату досрочных выборов.

Конституционный суд (КC) Молдавии принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Radio Chisinau.

Radio Chisinau поясняет: Филип теперь должен будет обратиться в Конституционный суд по вопросу роспуска нынешнего парламента, а затем - "в зависимости от обстоятельств" - назначить дату досрочных выборов и издать указ о роспуске парламента.

Соответствующее решение, уточняется на сайте суда, было принято по итогам рассмотрения ходатайства, которое в КС подала группа депутатов. Парламентарии попросили суд изучить "обстоятельства, оправдывающие назначение временно исполняющего обязанности президента". Таковыми в молдавском Конституционном суде сочли "преднамеренный отказ президента [республики Игоря Додона] выполнять свое конституционное обязательство и обратиться в КС для выяснения обстоятельств относительно роспуска парламента".

Соответствующее решение, уточняется на сайте суда, было принято по итогам рассмотрения ходатайства, которое в КС подала группа депутатов. Парламентарии попросили суд изучить "обстоятельства, оправдывающие назначение временно исполняющего обязанности президента". Таковыми в молдавском Конституционном суде сочли "преднамеренный отказ президента [республики Игоря Додона] выполнять свое конституционное обязательство и обратиться в КС для выяснения обстоятельств относительно роспуска парламента".

В связи с этим осуществление действующим главой государства своих полномочий в суде сочли "невозможным". В соответствии со ст. 91 Конституции Молдавии (временное исполнение обязанностей президента), временно исполняющим обязанности президента станет Филип.

"Данное заключение, - говорится на сайте КС, - является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия".

Ранее депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну "захваченным государством".

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