Казахстанские штангисты подвели итоги выступления на юниорском ЧМ

Мы очень рады победам - главный тренер молодежных сборных.

Завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Фиджи. В казахстанской сборной подвели итоги выступления спортсменов и наметили планы на будущее, передает Zakon.kz.

На молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике в Фиджи честь Казахстана отправились защищать 2 девушек и 3 парней, всего 5 спортсменов – Карина Кузганбаева (весовая категория до 81 кг), Дарья Ахмерова (87 кг), Евгений Ломанов (81 кг), Нургиса Адилетулы (89 кг и Артем Антропов (96 кг)

Результаты выступления нашей сборной на прошедшем соревновании говорят сами за себя. Обе девушки стали чемпионками мира, Артем Антропов Евгений Ломанов занял 4 место, Нургиса Адилетулы - 5 место.

Данный успех последовал за триумфальным выступлением казахстанских штангистов более младшего возраста на чемпионате мира в Лас Вегасе среди юношей и девушек в марте этого года, где все наши спортсмены, принявшие участие в турнире, стали чемпионами мира в своем возрасте - Акмолда Сайрамкез (весовая категория до 61 кг), Сайхан Тайсуев (67 кг, с юношеским мировым рекордом), Сапи Есенгелды (81 кг), Рахат Бекболат (96 кг) и Ольга Пастухова (81 кг).

- Мы очень рады победам, предполагали, что будет такой результат, на основе того, что делали на тренировках, какие веса поднимали. В Казахстане сложилась своя школа тяжелой атлетики, и она лучшая, за что благодарны нашим старшим! В этот знаменательный для нашей страны день, от лица всех молодых спортсменов, от имени Федерации Тяжёлой Атлетики Казахстана выражаем благодарность за мир, за вклад в развитие спорта и заботу о молодёжи Казахстана нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, - отметил главный тренер молодежных сборных Бахыт Ахметов.

Он сам еще недавно выступал на помосте, представляя Казахстан на крупнейших мировых соревнованиях, и теперь все свои знания и полученный опыт передает молодым штангистам. Более того, во время соревнований важно вовремя перезаявить вес, чтобы тактически переиграть соперника, заставив его рисковать и идти на запредельные веса. Главное здесь для тренера, чтобы твой спортсмен был готов выполнить хитроумный план. А для этого необходимо основательно тренироваться, готовиться к соревнованиям.

В этом году, объявленном Лидером Нации годом молодежи, Федерация тяжелой атлетики РК совместно с Rompetrol - подразделением Казмунайгаз в Румынии, запустила программу для поддержки молодых штангистов из всех регионов страны "Жас Куат". В ее рамках лучшие в этом действительно "тяжелом" виде спорта ребята получают стипендию от компании, материально-техническая база обновляется, в региональных секциях тяжелой атлетики сделают ремонт и оснастят современным спортивным инвентарем, чтобы в каждом, даже самом отдаленном уголке Казахстана молодежь могла заниматься тяжелой атлетикой в самых лучших условиях и в ближайшем будущем перенять победную эстафету у нынешних триумфаторов юниорских и юношеских первенств мира.

Победители завершившегося юниорского чемпионата мира в Фиджи теперь будут готовиться на юниорский чемпионат Азии, который состоится в октябре. Что касается следующего года, то Дарья Ахмерова и Евгений Ломанов уже в новом году перейдут во взрослую сборную, другие участники нынешнего чемпионата из Казахстана задержаться в молодежке еще на год.

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