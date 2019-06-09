Купальный сезон-2019: Как правильно выбрать наряд на пляж

Можно смело добавить яркости, особенно для молодежных коллекций.

Единственное спасение от жаркой солнечной летней погоды- поездка на озеро, море ну или, в крайнем случае, в аквапарк. Как выглядеть стильно и не ошибиться с выбором купальника, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Мода постоянно меняется, что-то приходит, что-то уходит, но есть некоторые базовые вещи, о которых не стоит забывать. Например, что бикини подойдет не всем.

Лучше выбрать танкини - раздельный купальник, лиф которого выполнен в виде топа. Такая модель купальника хорошо скрывает недостатки фигуры (животик, утяжеленные бедра), а вот майо -классический слитный купальник с пришивными бретелями, универсальная модель, подходит для большинства типов фигур.

- В моде завышенная талия. Закрытый или открытый купальник? Это индивидуально, на усмотрение, смотря для какой ситуации. Я считаю, что основной критерий – понимание, что вам идет лучше всего. Рекомендую выработать свой стиль, знать свои лучшие стороны, которые можно показать. Некоторые ограничения в выборе могут возникнуть лишь из-за ваших индивидуальных особенностей: полноты, размера груди, состояния кожи и прочих нюансов, - считает имиджмейкер Анара Акимова.

И все же, вспоминая модные тенденции в целом, можно примерно понять, какие купальники будут соответствовать духу времени.

- Основные тенденции – лето, яркие краски, делается упор на круизную коллекцию, можно смело добавить яркости, особенно для молодежных коллекций. Выглядеть стильно можно, не приходя в магазины дорогих брендов, а закупаясь в обычных магазинах, за небольшую цену приобрести такой стильный купальник, что все будут восхищаться вами, - рекомендовала имиджмейкер Юлия Брузгулис.

Важно знать, с какой целью вы надеваете купальник. От этого зависит, какой вариант формы и цвета лучше выбрать.

-Если это вечеринка у бассейна, можно и закрытый купальник, но если вы идете загорать, на море, лучше открытый. Зависит от выбора места. Можно сочетать элементы купальных костюмов и вечерних нарядов, и пройти в них, к примеру, до пляжа или отправиться в небольшой морской круиз, сейчас это тоже модно.

Вводите купальник в повседневные образы в качестве модной спортивной одежды нового поколения. В этом варианте в дополнение к нему идут джинсовые шорты, мини-юбки, футболки с принтом, спортивные рюкзаки и сумки, - рассказала Юлия.

Свимдресс. купальник, удачно дополненный коротенькой юбочкой, которая отлично скрывает недостатки нижней части тела, идеально подходит для активного пляжного отдыха. А если речь о закрытом купальнике, то не забывайте, что V-образная горловина зрительно делает шею длиннее, и, соответственно, стройнее. Такой закрытый купальник с глубоким вырезом спереди и сзади называется пландж. Купальный костюм без бретелей, наоборот, визуально корректирует "удлиненное тело", укорачивает его, а также уравновешивает полные бедра.

Контраст цвета на уровне бедер будет придавать им лишний объем. Этот вариант закрытого купальника с вырезами подходят тем, кому хочется сделать свои бедра более женственными.

Какой бы купальник вы не выбрали, главное не забывать о хорошем настроении, когда отправляетесь к водичке, и тогда отдых пройдет на славу.

Альберт Ахметов

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