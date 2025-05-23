120 пляжей подготовили к купальному сезону в Алматинской области

Официальных пляжей в Алматинской области стало больше. В этом году в регионе для отдыхающих будут доступны 120 зон, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", все объекты оборудовали буйками, спасательными постами и системами видеонаблюдения. До начала сезона – 1 июня – спасатели рекомендуют воздержаться от посещения пляжей. Сейчас там идет финальная проверка.

Сотрудники регионального Департамента по ЧС напоминают о правилах безопасности на водоемах. Нарушителей будут наказывать. В этом году сумма штрафа составляет примерно 28 тыс. тенге.

"Они купаются в состоянии алкогольного опьянения, переоценивают свои силы, заплывают за буйки далеко. Вследствие этого происходят печальные события. ДЧС Алматинской области призывает всех граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на водоемах". Ералы Разакулов, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области

Ранее спасатели перечислили места, запрещенные для купания в Мангистау.