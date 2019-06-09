Взрослая сборная по тяжелой атлетике поддержала победную волну молодежи

Меня вдохновляет поддержка всей страны, моей команды, семьи, Первого Президента Казахстана.

В британском городке Ковентри на стадионе "Рико Арена" завершился тяжелоатлетический турнир British International Open 2019 со статусом бронзового уровня, который является квалификационным на Олимпийские игры в Токио 2020, передает Zakon.kz.

На соревновании от нашей страны выступил бронзовый призер Олимпиады-2016 Денис Уланов в весовой категории до 81 кг и Илья Ильин в весе 96 кг. Спортсмены взрослой сборной, вдохновленные грандиозными победами юношеской и юниорской сборных на чемпионатах мира, завоевали две медали в Великобритании.

Денис Уланов выиграл британский турнир, с результатом 325 кг в сумме двоеборья (145 кг в рывке и 180 кг в толчке). Его ближайший конкурент из сборной Великобритании закончил турнир с 304 килограммами.

Илья Ильин завоевал серебряную медаль с результатом 350 кг (165+185). Украинский тяжелоатлет опередил Илью Ильина всего на один килограмм.

- Я несколько лет не выступал, три месяца активной подготовки, более-менее на ноги начали вставать. Начал набирать форму, начал чувствовать свои силы, которые были у меня раньше и сейчас потихоньку к ним приходим. Куча проблем, куча недочетов, это из-за того, что долгое время меня не было на мировом помосте, вот и эти недочеты как раз-таки сказались на третьем подходе. Не успели поработать в толчке. Рывок прямо хорошо подвели к этим соревнованиям, на грудь тоже, толчок, к сожалению, не успели. А еще, долго не чувствовал помоста, несколько лет, и поэтому пропустил, чуть-чуть доли секунды не смог собраться до конца. Но это не страшно, ничего страшного - это спорт, это соревнования. Меня вдохновляет поддержка всей страны, моей команды, семьи, Первого Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев для меня не просто Президент страны, этот человек - мой Наставник по жизни. Я благодарен ему за то, что он просто есть в моей жизни, за мое мирное детство, за классную спортивную юность и за добрый сегодняшний день. И в этот важный для страны день, посвящаем Елбасы все наши победы на тяжелоатлетическом помосте - сказал Ильин.

Также Ильин отметил достижения юношеской сборной.

- Им есть куда расти. Неплохой старт для Парижской олимпиады, таким темпом у нас будут к олимпиаде сильные ребята. Хорошо работает в юношеской сборной тренерский состав. Надо нацелено сейчас работать, не забывать, что есть Парижская Олимпиада, потом Лос-Анджелес и туда настраиваться, и готовить наших ребят, - подчеркнул он.

Через месяц ему предстоит выступление на еще одном турнире в будущей олимпийской столице - Токио. Там он планирует выступить в весовой категории 109 кг, поднять 170 кг в рывке и 205 кг или 210 кг в толчке.

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