Чемпионка Азии получила должность в Федерации тяжелой атлетики Казахстана
Фото: Instagram/wf_rk
Многократная чемпионка Мадина Астамирова назначена на должность первого вице-президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице Федерации в Instagram 5 февраля 2025 года.
Стоит уточнить, что Мадина Астамирова является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократной чемпионкой и рекордсменкой Казахстана.
Также у нее есть следующие титулы:
- бронзовый призер чемпионата Азии среди девушек 2010 года;
- чемпионка Азии среди девушек 2011 года;
- член национальной сборной РК (2009-2013 гг.);
- член олимпийской сборной РК (2012-2014 гг.).
С 2023 года занимала должность генерального секретаря федерации.
Ранее стало известно, что в Дубае завершились престижные соревнования международного уровня SWAT Challenge, где приняли участие сотрудники спецподразделений силовых структур более 100 сильнейших команд из 80 стран мира. По итогам казахстанский спецназ вошел в тройку лучших в мире.
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