Чемпионка Азии получила должность в Федерации тяжелой атлетики Казахстана

Многократная чемпионка Мадина Астамирова назначена на должность первого вице-президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице Федерации в Instagram 5 февраля 2025 года.

Стоит уточнить, что Мадина Астамирова является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, многократной чемпионкой и рекордсменкой Казахстана.

Также у нее есть следующие титулы:

бронзовый призер чемпионата Азии среди девушек 2010 года;

чемпионка Азии среди девушек 2011 года;

член национальной сборной РК (2009-2013 гг.);

член олимпийской сборной РК (2012-2014 гг.).

С 2023 года занимала должность генерального секретаря федерации.

Ранее стало известно, что в Дубае завершились престижные соревнования международного уровня SWAT Challenge, где приняли участие сотрудники спецподразделений силовых структур более 100 сильнейших команд из 80 стран мира. По итогам казахстанский спецназ вошел в тройку лучших в мире.