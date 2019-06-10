Чего ждать казахстанцам от погоды 10 июня

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, на востоке сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской местами-туман. В Карагандинской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем-гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем-шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, туман.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 10 июня: днем 26°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, облачно.

Прогноз погоды на 10 июня.

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