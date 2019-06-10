Алматинец установил личный рекорд времени забегов по нехоженным местам

Погодно-климатические условия - обещанный шторм - заставили немного поволноваться

Персональный рекорд времени установлен во время пятого этапа сольного приключенческого забега I Run Kazakhstan в горах Кент Каркаралинского природного парка, передает Zakon.kz.

Алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко преодолел дистанцию в 35 км во время забега по пересеченной местности в диких и невероятно красивых горах Кент государственного национального природного парка Каркаралы.

- Погодно-климатические условия - обещанный шторм - заставили немного поволноваться. Желая попасть в благоприятное погодное окно, мы немного ускорили разведку и назначили старт на день раньше планируемого. В часы забега температура колебалась от 8 до 11 градусов тепла, ветер умеренный, было довольно комфортно и это позволило мне поставить пару личных рекордов в рамках проекта ​I Run Kazakhstan. Пробежал 30 км за 3 часа и 38 минут, а всю дистанцию в 35,4 км одолел за 4 часа 18 минут, - рассказал бегун-путешественник Александр Габченко.

Каркаралинский природный парк находится в Карагандинской области богат исключительным для Центрального Казахстана разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. Особенность парка - реликтовые растения ледникового периода, здесь сконцентрировано 66 видов редких и исчезающих видов. Например, среди них занесенные в Красную книгу барбарис Каркаралинский, мох сфагнум. Также на территории Кентских гор известно большое количество археологических памятников разных эпох, от поздней бронзы до XVII века.

- Горы Кент в Каркаралинском природном парке прекрасно подходят для активного отдыха, пеших прогулок, походов, скалолазания, забегов и велозаездов. Этот чудесный оазис невероятно привлекателен в туристическом плане, но в тоже время его необходимо оберегать, культивировать здесь рачительное отношение к дикой природе, – поделился впечатлениями Александр Габченко.

​I Run Kazakhstan - это уникальный беговой проект, в котором непрофессиональный атлет, любитель трейлраннинга Александр Габченко поставил перед собой нетривиальную цель – совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересеченной местности в каждом из 14 регионов республики. Тем самым пробежать наиболее восхитительные природные и ландшафтные достопримечательности Казахстана. По замыслу автора, проект I Run Kazakhstan поможет открыть Казахстан с новой стороны, – как страну богатую природными локациями для активного образа жизни, внутреннего туризма и путешествий.

Протяженность каждого из забегов по пересеченной местности варьируется в районе 30 км. Выбор дистанции зависит от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Соло забеги проходят в автономном режиме. Воду, питание, одежду, средства связи и навигации трейлраннер несет на себе при помощи специального бегового снаряжения.

О том, как прошел четвертый забег, мы рассказывали ранее.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!