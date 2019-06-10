Зарубежные провокаторы подрывают нашу независимость - Косанов о митингах

Сегодняшние провокации ради провокации не приносят никакой пользы для развития общества - Косанов.

Амиржан Косанов после оглашения результатов Exit Poll сделал заявление по митингам, прошедшим в день выборов президента в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Кандидат в президенты Косанов выступил в прямом эфире в Facebook.

- Есть срочная причина, по которой я выхожу сейчас с обращением в прямом эфире. Сегодня в Алматы и Нур-Султане по призыву беглых псевдо оппозиционеров из-за рубежа пошли митинговать сторонники идеи о бойкотировании выборов. Эти акции проходят в день выборов, они несанкционированные и вызывают резонанс, наши соответствующие органы ясно проявили свою позицию. Что я хочу сказать о митингах. Во-первых, сейчас Казахстан стоит перед большим и ответственным этапом. Псевдооппозиционеры сидят в Европе, пьют кофе в кафе и нагло провоцируют наш народ, толкают молодежь под огонь. Это очень мерзко с их стороны. Они обманывают нашу молодежь своими псевдо демократическими идеями. Казахстан вошел в транзитный период. В стране безусловно произойдут политические изменения. Изменения требует не только народ, я чувствую, что в самой власти зарождаются силы, которые хотят реальных изменений. Оппозиция должна отказаться от своей супер радикальной, бескомпромиссной позиции. Пришло время работать в интересах государства, независимости и демократии, справедливого общества. Оппозиция должна требовать равноправного диалога с властью. А сегодняшние провокации ради провокации не приносят никакой пользы для развития общества. Я сам много лет был в оппозиции, и скажу, что у Казахстана - не только внутренние угрозы, есть еще и серьезные внешние угрозы, - сказал Косанов.

Он отметил, что молодежь не должна верить разным вбросам.

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9 июня 2019 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. Согласно результатам Exit Poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало почти 70% казахстанцев. Поздравляя Токаева и комментируя итоги Exit Poll, Амиржан Косанов сказал, что это достижение уникально, потому что впервые в новейшей истории Казахстана отдельный представитель казахстанской оппозиции без объединенных усилий, без самостоятельной политической партии вышел на достаточно серьезный политический уровень, который вмещает в себя больше, чем проценты, необходимые для победы на парламентских выборах двух политических партий.

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