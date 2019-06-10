Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие

Впереди у нас очень большая работа - глава государства.

Результаты exit poll Касым-Жомарт Токаев встретил вместе со своим штабом в Центральном аппарате партии "Nur Otan". Согласно данным exit poll на президентских выборах в Казахстане кандидат от партии "Nur Otan" уверенно опережает своих оппонентов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт кандидата в президенты.

По результатам опроса Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов избирателей. Явка на выборы составила 77,4%, то есть более 9 миллионов казахстанцев выразили свое мнение.

Касым-Жомарт Токаев после обнародования предварительных данных поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие.

– Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поблагодарил членов республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной кампании.

– Вы заметили, что ситуация в стране изменилась, так же, как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана, – отметил Токаев.

Выступая перед сторонниками, Касым-Жомарт Кемелевич сказал:

– Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев построил сильное многонациональное государство, известное во всем мире. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить все достижения и идти вперед по пути прогресса и созидания.

Руководитель республиканского общественного штаба, первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев подчеркнул, что партия приложит все усилия для дальнейшей реализации курса Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева и реализации предвыборной программы.

– Сегодня мы все увидели, что большинство казахстанцев поддерживают преемственность политического курса Елбасы, стабильность и единство народа, проголосовав за нашего кандидата Касым-Жомарта Токаева, – отметил Ашимбаев.

Официальные итоги выборов Президента Республики Казахстан будут оглашены Центральной избирательной комиссией в установленные законодательством сроки.

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