Ежу понятно – Димаш Кудайберген ответил на вопрос о своей популярности

В первую очередь, мы должны становиться людьми хорошими, считает "человек шести октав".

Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал специальным гостем премии Муз ТВ в российской столице. В Сети на канале Crazy Maks TV появилось видео бэкстейджа, где певец отвечает на вопросы журналистов, передает Zakon.kz.

Один из вопросов касался феномена популярности Димаша.

- Есть такое явление, как фрешмэны, которые в молодом возрасте стали дико популярными. Условно, ты - фрешмэн, популярнее, чем многие молодые коллеги. Как это происходит? Реально ли это сегодня и почему сейчас, на твой взгляд, фрешмэнов становится больше, чем опытных артистов?

- Честно говоря, я сам этого не понимаю. То, что по воле Аллаха все происходит, это и ежу понятно. Самое главное, мы должны понимать, что в этом мире мы появились не для того, чтобы стать артистами, киноактерами, учителями. В первую очередь, мы должны становиться людьми хорошими. Есть такое понятие, как "карма". Если ты относишься к людям с добротой, то она вернется к тебе и в плане карьеры тоже должно быть все замечательно.

На красной дорожке Димаш появился в образе от известного казахстанского дизайнера Куралай Нуркадиловой.

На премии казахстанец исполнил 2 композиции, под аккомпанемент Игоря Крутого Кудайберген спел "Любовь уставших лебедей" и "Mademoiselle Hyde".

За кулисами Димаш поблагодарил режиссерскую команду за то, что они придумали красивую историю, сделав параллель с клипом на песню "Любовь уставших лебедей".

- Я ко всем своим номерам отношусь с музыкальной точки зрения, мне все нравится. Я не переживаю, мы с ребятами на репетиции прогнали все от начала до конца, все отработано, красиво смотрится, главное переживание, как оценит народ. Мы ради этого работаем, самый главный вердикт вынесут зрители, - сказал Димаш перед выступлением в Москве.

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