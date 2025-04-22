Димаш Кудайберген ответил на главный вопрос о фан-встрече в Алматы

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген не перестает радовать своих поклонников. Сегодня 30-летний артист ответил на их главный вопрос – будет ли он лично присутствовать на фан-встрече в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Димаш подчеркнул, что искренне рад вниманию его фанатов к предстоящей встрече "D and Dears" в Алматы.

"Многие из вас спрашивали, буду ли я на фан-встрече – конечно, да! Специально для этого вечера я и моя команда готовим новые песни и клипы, чтобы порадовать вас чем-то особенным. Я очень соскучился по вам, мои дорогие Dears, и с нетерпением жду нашей встречи. Буду рад пообщаться в теплой, творческой атмосфере и ответить на ваши вопросы", – написал он в Instagram 22 апреля 2025 года.

Также Кудайберген поинтересовался у своих Dears, что бы они хотели спросить у него во время встречи. Вопросы он предложил оставить в комментариях к его публикации.

"До скорой встречи в Алматы!" – заключил Димаш, обращаясь к своей многомиллионной аудитории.

Ответа исполнителю, как и всегда, долго ждать не пришлось. Подписчики буквально за меньше часа оставили более 600 комментариев:

"Оооо, обратная связь! Нормально".

"Димаш! Очень ждем тебя в России! Хочется твоей встречи с Игорем Крутым и новых песен с ним!"

"Привет, дорогой. Скучаем за тобой всегда. Пусть все у тебя всегда получаются и сбываются все твои планы, идеи, мечты. Мы всегда рядом".

"Очень хочется узнать о творческих планах, об обычном и необычном в твоей жизни, и, наконец, постараться понять, почему ты такой красивый".

"Добрый день, дорогой Димаш! Свой метровый свиток с вопросами мы обязательно принесем на фан-встречу, вдруг получится один раз в пятилетие задать вопрос. Идея шикарная, с нетерпением ждем".

"Я могу сказать, как я точно не вижу фан-встречу мечты – сцена за 3 км от мест, 200 человек охраны и забор. А спросить хотелось бы иметь возможность непосредственно на самой встрече, бумажки можем передавать. Не захочешь отвечать – не ответишь…"

"Очень необходимое выяснение, наш Ди! Потому некоторым не было понятно, что там за фан-встреча будет. А вопросов куча. Будут ли еще концерты в Европе в конце года?! Хочешь ли ты развиваться в других направлениях музыки?! Любим, мы всегда хотим что-то новое о тебе узнать".

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