"Меня выгнали" - наблюдатели рассказали о случае с алматинским исполнителем на выборах

Абай Кабдрашитов пришел на избирательный участок, но его попросили покинуть здание.

Казахстанский исполнитель, популярный среди молодежи, Абай Кабдрашитов в социальных сетях пожаловался на то, что его выгнали с избирательного участка. Наблюдатели прокомментировали этот инцидент, передает Zakon.kz.

Абай Кабдрашитов пришел на избирательный участок, но его попросили покинуть здание.

- Нас выгнали, не дали проголосовать, а в этот момент там был телеканал "Казахстан" и они сказали "ребята, можно тише. Мы снимаем, как проходят выборы, а вы нам мешаете снимать", - возмутился молодой человек.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

На проходящем брифинге с участием представителей гражданской платформы "Аманат", которые выступали в качестве наблюдателей на выборах и побывали на всех избирательных участках Алматы, была просьба прокомментировать этот случай.

- Мы должны быть объективными. Если его выгнали, он должен назвать номер избирательного участка, адрес, мы должны выслушать наблюдателей. Если бы его выгнали, то наблюдатели, которые там находились, должны были снять это на видео. Но если он ведет себя провокационно, например, я к вам подхожу и начинаю корчить рожи, что вы скажете? Вы ничего не сможете мне высказать, но и другие избиратели, которые хотят воспользоваться своим правом избирать, зачем им мешать? Если бы он к этому видео приложил доказательства, как его выгоняли, мы бы смогли увидеть, что происходило точно. Если он провоцировал, задирал людей, не давал другим право голосовать, то председатель избирательного участка не только может выгнать, он это обязан сделать, - прокомментировал данное видео представитель гражданской платформы "Аманат" и член Общественного совета Алматы Казыбек Шайх.

Он привел в пример еще один случай провокации.

- Вчера в один из избирательных участков Медеуского района пришла девушка, взяла бюллетень, подписала, проголосовала, затем вышла и вернулась снова со словами "на месте моей подписи уже стояла подпись". Если ты приходишь, видишь бланки и замечаешь чужую подпись, поднимай вопрос сразу. Но если человек, приходит, берет бюллетень, вместо подписи своей ставит каракули, а затем возвращается и жалуется, то это просто хайп. То же самое, если этого человека выгнали, надо сразу решать этот вопрос, - отметил Казыбек Шайх.

Всего в Алматы 9 июня наблюдатели из "Аманата" зафиксировали в городе восемь нарушений.

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Асема Тунгушбаева

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