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Потасовка у ларька: в Алматинской области застрелили мужчину

Один из участников ссоры применил огнестрельное оружие, предположительно, охотничье ружье, 32 калибра.

Фото : Ведомости-Украина10 июня 2019, 16:56

В Алматинской области полицейские раскрыли убийство 35-летнего мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По информации пресс-службы, факт зарегистрирован в Сарканском районе, где в ночь на 9 июня в местную больницу с огнестрельным ранением доставили 35-летнего жителя села Бакалы, который скончался не приходя в сознание. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что потерпевший получил смертельное ранение в конфликте с неизвестными, произошедшей несколькими часами ранее в селе Койлык.

- Выяснилось, что подозреваемые скрылись с места происшествия на "Toyota Camry", красного цвета. Сразу же был объявлен план "Перехват" с ориентированием всех имеющихся сил полиции. Через некоторое время на автодороге "Алматы-Оскемен" близ села Кызылагаш сотрудники патрульной полиции задержали разыскиваемую автомашину с тремя подозреваемыми и доставили в Сарканскую районную полицию. В салоне авто было обнаружено и изъято два охотничьих ружья, 16 и 32 калибра, пневматический пистолет, а также около 500 тысяч тенге и 50-литровая бочка меда, - говорится в сообщении.

Инцидент между мужчинами произошел у сельского ночного ларька. При выяснении отношений один из участников ссоры применил огнестрельное оружие, предположительно, охотничье ружье, 32 калибра.

- Все задержанные, 1994-96 годов рождения, являются жителями соседнего Алакольского района, которые как выяснилось в ходе проверки, оказались причастны к краже, совершенной в одном из сел Алакольского района. Заявлением потерпевшего, у которого они похитили мед и денежные средства, районная полиция уже располагает. Сейчас по убийству и факту кражи начато расследование, - отметили в пресс-службе.

В полиции дополнили, что все трое подозреваемых помещены под стражу в изолятор временного содержания. Досудебное расследование взято на контроль областным департаментом.


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