Погоня завершилась ДТП в Актау

Водитель пытался скрыться от полицейских.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня, напротив дома №71 в 12 микрорайоне Актау. Нарушитель пытался скрыться от полиции, но попал в аварию. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Происшествие, как сообщили в департаменте полиции региона, случилось по вине водителя внедорожника. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего сотрудники дорожно-транспортной полиции с помощью громкоговорителя попросили его остановиться.

Нарушитель проигнорировал требование стражей порядка и, пытаясь уйти от наказания, продолжил движение в сторону торгово-развлекательного комплекса "Актау".

Рядом с торговым домом "Мечта" в 12А микрорайоне, не справившись с рулевым управлением, мужчина врезался в опору дорожного знака.

- Водитель и пассажир данной автомашины предприняли попытку скрыться с места аварии, но своевременными действиями сотрудников были задержаны. В результате происшествия был составлен административный протокол по части 3 статьи 610 и части 1 статьи 599 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Материалы дела будут переданы в административный суд для принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе ведомства.

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