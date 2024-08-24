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Полиция Актау устроила погоню за пьяным водителем, который совершил два ДТП

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 15:17 Фото: Zakon.kz
Во время патрулирования внимание полицейских в Актау привлек один из автомобилей. Требованиям сотрудников правоохранительных органов водитель Daewoo Nexia не подчинился и пытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

Правонарушителя преследовали более шести полицейских автомобилей. Погоня завершилась, когда водитель врезался в забор дома, пишет Lada.

"Водитель Daewoo Nexia был в нетрезвом состоянии, не соблюдал правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских об остановке автотранспорта и пытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за нарушителем", – пояснили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Также выяснилось, что за руль мужчина сел, не имея прав, которых его ранее лишили. В полиции добавили, что во время нетрезвой езды он успел совершить два дорожно-транспортных происшествия. Обошлось без пострадавших, но по данному факту возбуждено уголовное дело.


"Зарегистрировано уголовное дело по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области.

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