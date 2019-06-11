Шквальный ветер, град, гроза - погода в Казахстане 11 июня

На западе республики погода будет без осадков.

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана 11 июня, на западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по стране ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - шквал, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области, днем Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане будет облачно, без осдаков, температура поднимется до 24 тепла.

В Алматы - преимущественно облачно, 17-18 градусов тепла.

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