Шквальный ветер, град, гроза - погода в Казахстане 11 июня
На западе республики погода будет без осадков.
Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана 11 июня, на западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по стране ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - шквал, возможен град.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области, днем Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане будет облачно, без осдаков, температура поднимется до 24 тепла.
В Алматы - преимущественно облачно, 17-18 градусов тепла.
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