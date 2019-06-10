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Ринат Заитов обратился к алматинцам

Он попросил митингующих разойтись по домам.

Фото : YouTube10 июня 2019, 22:12

Известный казахстанский акын Ринат Заитов записал видеообращение к алматинцам, сообщает Zakon.kz.

- Не переживайте дорогие соотечественники, братья, алматинцы, со мной все в порядке. Я жив, здоров. Прошу вас спокойно расходиться по домам, я не хочу быть виновным в крови ни одного казаха. Меня отпускают, и вы расходитесь, - говорит он.

Видео: Shokan Alkhabayev

Ранее Ринат Заитов был задержан силами правопорядка в Алматы.

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