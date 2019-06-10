Ринат Заитов обратился к алматинцам

Он попросил митингующих разойтись по домам.

Известный казахстанский акын Ринат Заитов записал видеообращение к алматинцам, сообщает Zakon.kz.

- Не переживайте дорогие соотечественники, братья, алматинцы, со мной все в порядке. Я жив, здоров. Прошу вас спокойно расходиться по домам, я не хочу быть виновным в крови ни одного казаха. Меня отпускают, и вы расходитесь, - говорит он.

Видео: Shokan Alkhabayev

Ранее Ринат Заитов был задержан силами правопорядка в Алматы.

Читайте также: Токаев высказался о протестах в двух городах Казахстана

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!