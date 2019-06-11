КХЛ придет в Алматы - официальный сайт лиги

Для "Барыса" и всего Казахстана в целом начало ближайшего сезона тремя матчами в Алматы значит больше, чем просто популяризация хоккея в стране.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте опубликовала топ событий недели, где один из параграфов посвящен "переезду" столичного клуба "Барыс" в Алматы и возможностями расширения лиги, передает Zakon.kz.

Расширение географии КХЛ видится логичной и одновременно позитивной тенденцией. отмечается на сайте. В качестве примера приводят два домашних матча финнского "Йокерита" в Таллине и решение Узбекистана попробовать свои силы в ВХЛ.

- Можно развивать и "внутренний туризм". Для "Барыса" и всего Казахстана в целом начало ближайшего сезона тремя матчами в Алматы, о чем сообщил 7-го июня портал shaiba.kz, значит больше, чем просто популяризация хоккея в стране. Не секрет, что там уже не первый год думают о создании второго клуба в КХЛ. Вся необходимая инфраструктура для этого теперь имеется. Предстоящие игры состоятся на "Алматы Арене". Она была построена к Универсиаде-2017 года и вмещает 12 000 зрителей. Интересно посмотреть, чем закончится этот визит "Барыса". Однако уже сейчас Алматы выглядит одним из реалистичных вариантов для дальнейшего расширения КХЛ, - отмечается на официальном сайте соревнования.

КХЛ отмечает, что для расширения географии необязательно быстро создавать с неясными перспективами клуб с нуля в новом регионе - можно для начала попробовать свои силы в ВХЛ либо самим клубам КХЛ организовывать краткие командировки с "рабочим визитом" (проводить несколько матчей в другом городе твоей страны).

Альберт Ахметов

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