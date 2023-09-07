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"Барыс" снова проиграл "Сибири" в чемпионате КХЛ

хоккей Фото: Telegram/Barys_hc
"Барыс" продолжает неудачную серию на старте нового сезона КХЛ, проиграв третий матч подряд, сообщает Zakon.kz.

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В рамках нового сезона Континентальной хоккейной лиги команда "Барыс" из Астаны отправилась на гостевой матч против "Сибири" из Новосибирска, пишет Sports.kz.

Тренер хоккейного клуба Андрей Скабелка выставил следующий состав: вратарь Шутов (замена Паскуале), атакующие линии – Скленичка-Грант, Барбер-Шестаков-Оберг; Шалапов-Ножье, Старченко-ЛаБейт-Бракко; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Омирбеков-Муратов; а также Полохов, Асетов-Гурков-Кайыржан.

Весь матч прошел без заброшенных шайб, и даже овертайм не внес изменений. Решение пришло в серии буллитов, где хозяева поля проявили себя более уверенно, и "Барыс" проиграл третий раз подряд на старте нового сезона.

Следующая игра для "Барыса" запланирована на 9 сентября, когда они отправятся в гости к омскому "Авангарду".

Итоговый счет матча: "Сибирь" (Новосибирск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) – 1:0 в пользу хозяев после серии буллитов (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0 ).

Единственную шайбу в матче забросил игрок "Сибири" по ходу буллитов.

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