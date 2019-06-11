Полиция Алматы сделала заявления по ситуации в городе

Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

10 июня приблизительно с 18.00 и до 2.00 часов 11 июня в Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка. Участники правонарушений задержаны полицией, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП города.

В полиции отметили, что полная правовая оценка данным событиям со стороны правоохранительных органов еще не дана. Вместе с тем, с целью исключения инсинуаций и достоверного информирования населения полиция хотела бы озвучить ряд фактов, подтвержденных на данный момент.

Первое. 10 июня в районе 18.00 часов в микрорайоне "Алгабас" перед театром "Алатау" по призыву Рината Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе Алматы Арена.

После проведения беседы Заитова отпустили. Пока с ним шла беседа перед департаментом полиции города Алматы (около здания "Целинный") собралась группа людей в поддержку Заитова. Он из дома обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации.

Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по улицах Толеби и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно.

Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали.

Второе. Участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала "Сайран" машиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который регулировал дорожное движение. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением.

Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Он будет привлечен к ответственности по ст.345 Уголовного кодекса РК.

В Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей, находясь в нетрезвом состоянии, повредила служебный автомобиль полиции. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 Уголовного кодекса РК.

Третье. По указанным правонарушениям в вечернее и ночное время в call-центр полиции поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70 % были по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения.

Органами полиции были приняты соответствующие меры по пресечению незаконных действий. Правонарушители задержаны.

В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Обеспечено нормальное функционирование транспорта и всех служб. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом.

Дополнительные сведения будут сообщаться СМИ по мере уточнения информации.

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