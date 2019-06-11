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Звуки взрывов слышали жители Нур-Султана

В Министерстве обороны успокоили жителей города.

Фото : Helen.kutuz11 июня 2019, 12:56

В Нур-Султане в районе площади Независимости днем 11 июня были звуки выстрелов, которые взбудоражили жителей города, передает Zakon.kz.

Видео распространяют с Интернете. Жители столицы выдвинули самые разные предположения, начиная от военных действий, заканчивая репетицией салюта к предстоящей инаугурации Президента РК.

Последняя версия оказалась верной.

В Министерстве обороны призвали жителей города не беспокоиться, пояснив, что это ведется работа по подготовке к инаугурации Президента, в ходе которой пройдет парадный расчет и будет салют.

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Публикация от NUR-SULTAN|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers) 10 Июн 2019 в 11:13 PDT


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