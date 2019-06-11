Звуки взрывов слышали жители Нур-Султана
В Министерстве обороны успокоили жителей города.
Фото : Helen.kutuz11 июня 2019, 12:56
В Нур-Султане в районе площади Независимости днем 11 июня были звуки выстрелов, которые взбудоражили жителей города, передает Zakon.kz.
Видео распространяют с Интернете. Жители столицы выдвинули самые разные предположения, начиная от военных действий, заканчивая репетицией салюта к предстоящей инаугурации Президента РК.
Последняя версия оказалась верной.
В Министерстве обороны призвали жителей города не беспокоиться, пояснив, что это ведется работа по подготовке к инаугурации Президента, в ходе которой пройдет парадный расчет и будет салют.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973160-7fbc84469e606257d20845353448217c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...