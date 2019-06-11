Скандальное видео с педагогами в Алматы: полиция принимает меры
Проводятся разбирательства.
Фото : Atameken Business Channel11 июня 2019, 14:31
В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали видеоролик с работниками образования, передает Zakon.kz.
- По этому факту поступило заявление в УП Алатауского района. Проводятся разбирательства, будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе полиции Алматы.
В Сети появился видеоролик, на котором, как сообщили участники конфликта, запечатлены нетрезвые физрук и завуч по воспитательной работе школы №160. Сообщается, что они пристали к детям, играющим около школы. Пинали мопеды, самих детей. В школе сообщили, что намерены уволить этих сотрудников.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973171-aff9b320d20101e45abf0b7762341347
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...