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Скандальное видео с педагогами в Алматы: полиция принимает меры

Проводятся разбирательства.

Фото : Atameken Business Channel11 июня 2019, 14:31

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали видеоролик с работниками образования, передает Zakon.kz.

- По этому факту поступило заявление в УП Алатауского района. Проводятся разбирательства, будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе полиции Алматы.

В Сети появился видеоролик, на котором, как сообщили участники конфликта, запечатлены нетрезвые физрук и завуч по воспитательной работе школы №160. Сообщается, что они пристали к детям, играющим около школы. Пинали мопеды, самих детей. В школе сообщили, что намерены уволить этих сотрудников.


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