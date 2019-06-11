Айдана Меденова чуть на упала на сцене Asian model festival в Корее

Гостями красочной церемонии награждения становятся звезды азиатского кино и музыки.

Казахстанская певица Айдана Меденова получила специальную награду на азиатском варианте Грэмми Asia Model Awards «Face of Asia» как лучшая артистка Центральной Азии на 14-м крупнейшем азиатском фестивале красоты и таланта Asian model festival в Южной Корее, передает Zakon.kz.

Asian Model Festival, или Азиатский Фестиваль моды, проходящий в Южной Корее– одно из крупнейших событий на Желтом континенте. Мероприятие проводит Корейская Ассоциация моды, за 10-летнюю историю оно стало одним из важных в календаре мировой светской жизни. Азиатский Фестиваль моды сегодня объединяет под своим крылом конкурс красоты (Asia New Star Model Contest), неделю моды (Asia Festival), конкурс-выставку индустрии моды и красоты (Asia Awards), а также азиатский вариант Оскара и Грэмми (Asia Model Awards). Событие транслируется в 127 странах мира, телевизионная и интернет-аудитория составляет около миллиарда человек.

Самым главным отличием Азиатского Фестиваля моды от всевозможных светских тусовок является акцент на талантливых молодых людях, достойных мирового признания. никому не известных. Тем не менее, гостями красочной церемонии награждения, которая транслируется в прямом эфире на всю Азию с ее многомиллиардной аудиторией, становятся звезды азиатского кино и музыки.

В этом году специальную номинацию от Центральной Азии выиграла казахстанская певица Айдана Меденова. Ее Instagram буквально пестрил фото со звездами корейских сериалов и k-pop.

В тот самый волнительный момент, когда Айдана выходила на сцену для получения заветной статуэтки, она едва не запуталась в своем платье и чуть не упала. Благо, певица вовремя соориентировалась и не подала виду.

Звезды казахстанской эстрады и простые поклонники Айданы поддержали ее и поздравили с успехом.

Айдана сегодня вернулась домой, ее самые главные болельщики уже успели сфотографироваться с наградой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот мы и дома!♥️????☺️???????? Публикация от Айдана Меденова (@aidanamedenova_officialpage) 11 Июн 2019 в 12:09 PDT

От Казахстана на Asian model festival участвовали также модели. В отличие от прошлых лет, в финал они на этот раз не пробились.

Альберт Ахметов

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