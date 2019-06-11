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Казахстанцы успешно стартовали на ЧМ по стрельбе из лука

Первенство мира продлится до 16 июня.

Фото : Worldachery.org11 июня 2019, 17:21

В Хертонгебосе (Нидерланды) проходит чемпионат мира по стрельбе из лука. Сегодня, 11 июня, стартовал второй соревновательный день. Мужская команда Казахстана по его итогам сумела пробиться в 1/8 финала, передает Zakon.kz.

В квалификации командных соревнований в стрельбе из классического лука казахстанская мужская команда заняла 10 место.На стадии 1/16 наши спортсмены встретились с Финляндией и победили со счетом 29:27. В следующем круге команда сыграет с США. В этом виде программы страну представляют Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Санжар Мусаев.

Эти спортсмены также выступают в одиночных соревнованиях, где также дружно, успешно преодолели барьер первого круга и продолжают борьбу за медали.

Добавим, что нынешний чемпионат мира является лицензионным на Летние Олимпийские игры-2020.

Альберт Ахметов


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