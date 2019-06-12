Педофил, напавший на 6-летнюю девочку, задержан в Алматинской области

Только вмешательство случайно оказавшегося поблизости сельского жителя спасло ребенка от изнасилования.

В Алматинской области задержан педофил, напавший на шестилетнего ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Данный факт зарегистрирован в одном из сел Алакольского района. 11 июня там был задержан и доставлен в полицию 25-летний мужчина, подозреваемый в нападении и покушении на изнасилование ребенка.

Как выяснилось, мужчина обманным путем, под предлогом сбора лекарственных трав, вывел на окраину поселка шестилетнюю девочку, которую попытался изнасиловать. К счастью, ребенок поднял крик, услышанный одним из местных жителей. Неравнодушный сельчанин бросился на помощь и схватил педофила уже срывавшего одежду со своей жертвы.

- 53-летний сельчанин сразу же вызвал местного участкового и удерживал подозреваемого до прибытия полицейского. Девочка жива и невредима. Педофил не успел осуществить задуманное. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Алакольской районной полиции. По факту покушения на изнасилование малолетнего ребенка начато досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что за оказанное содействие в задержании подозреваемого, полицейские региона планируют поощрить спасшего ребенка мужчину.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!