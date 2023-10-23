Предполагаемого педофила задержали в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
60-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании ребенка в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Алматинской области мужчину задержали и водворили в ИВС.
"17 октября в полиции Жамбылского района зарегистрировано уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК. В настоящее время, материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения содержание под стражей", – говорится в сообщении.
Ход расследования дела взял на контроль начальник ДП Алматинской области.
Накануне казахстанцев шокировала новость об изнасиловании трех несовершеннолетних девочек в Туркестанской области.
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