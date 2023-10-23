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Законодательство РК

Предполагаемого педофила задержали в Алматинской области

Предполагаемого педофила задержали в Алматинской области Фото: Zakon.kz
60-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании ребенка в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области  мужчину задержали и водворили в ИВС. 

"17 октября в полиции Жамбылского района зарегистрировано уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК. В настоящее время, материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения содержание под стражей", – говорится в сообщении. 

Ход расследования дела взял на контроль начальник ДП Алматинской области.

Накануне казахстанцев шокировала новость об изнасиловании трех несовершеннолетних девочек в Туркестанской области. 

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