Холодную и дождливую погоду обещают казахстанцам 13-15 июня

На большей части территории температура будет ниже средних многолетних значений.

Синоптики "Казгидромета" обещают казахстанцам дожди с грозами и порывистым ветром до самых выходных, передает Zakon.kz.

Специалисты объясняют свои выводы сохранением высотной барической ложбины над Казахстаном, по которой продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов северных морей.

- Дожди с грозами и порывистым ветром, а также в дневные часы местами град предполагаются в большинстве областей Казахстана и в предстоящие трое суток. После кратковременного повышения температуры вновь ожидается ее понижение, и на большей части территории температура будет ниже средних многолетних значений. И только в Мангистауской области предполагается жаркая и без осадков погода, - рассказали в "Казгидромете" о погоде на 13-15 июня в Казахстане.

Более того, на 13 июня в двух регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

13 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. В самом Петропавловске днем 13 июня ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-западный, северный днем 15-20, порывы 25 м/с.

В этот же день в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

В Уральске днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 18 м/с, гроза,

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