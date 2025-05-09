#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

Дождливые выходные: какая погода ожидает казахстанцев 10 и 11 мая

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 16:29 Фото: unsplash
На большей части территории Казахстана в ближайшие два дня ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

С 10 по 12 мая в связи с прохождением южного циклона практически во всех регионах страны пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

"10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от +6+16° до +10+20°, днем от +18+26° до +20+35°.

На севере возможны ночные колебания температур от +10+17° до +5+13°, днем от +17+27° до +13+23°.

На юге республики ночью ожидается +12+20°, днем повышение от +24+32° до +28+37°.

На остальной территории республики значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в мае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС
Общество
16:23, Сегодня
Памятку по пожарной безопасности для дачников опубликовали в МЧС
Пятилетняя жительница Атбасара прочитала стихи про Алию Молдагулову и восхитила казахстанцев
Общество
16:14, Сегодня
Пятилетняя жительница Атбасара прочитала стихи про Алию Молдагулову и восхитила казахстанцев
110 инвестиционных проектов реализуют в Туркестанской области
Общество
15:32, Сегодня
110 инвестиционных проектов реализуют в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: