Дождливые выходные: какая погода ожидает казахстанцев 10 и 11 мая

На большей части территории Казахстана в ближайшие два дня ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

С 10 по 12 мая в связи с прохождением южного циклона практически во всех регионах страны пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

"10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от +6+16° до +10+20°, днем от +18+26° до +20+35°.

На севере возможны ночные колебания температур от +10+17° до +5+13°, днем от +17+27° до +13+23°.

На юге республики ночью ожидается +12+20°, днем повышение от +24+32° до +28+37°.

На остальной территории республики значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в мае.