Град обещали жителям Костанайской области синоптики
13 июня там ждут плохую погоду.
Фото : pixabay.com12 июня 2019, 15:21
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
13 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, днем град. Ветер
северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13-15 июня.
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