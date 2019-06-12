Град обещали жителям Костанайской области синоптики

13 июня там ждут плохую погоду.

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

13 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, днем град. Ветер

северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13-15 июня.

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