Казахстанцы против митингов

Казахстанцы считают, что массовые беспорядки, которые устраивают отдельные группы людей в столице и Алматы, никому не нужны - они только дестабилизируют обстановку и пугают мирное население.

Большая часть казахстанцев выступает против митингов. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с комментариями людей в соцсетях и к новостям об акциях протеста, массовых сборах людей в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Большинство казахстанцев считает, что массовые беспорядки, которые устраивают отдельные группы людей в столице и Алматы, никому не нужны - они только дестабилизируют обстановку и пугают мирное население.

Вот что пишут рядовые казахстанцы о событиях последних дней:

- Я не давала ничего за меня говорить. Мне и моей семье нужен мир, покой и порядок. Я придерживаюсь принципа нулевой терпимости к любым правонарушениям и беспорядкам. Всем мира и добра! - Все эти митинги ведут к одному человеку - к Аблязову, который в своих трансляциях требует идти до конца. - Конечно, все эти митинги для одной цели дестабилизации - Надо ждать, когда начнут нападать на простых граждан и бомбить магазины? - По соседним странам и другим, где проходили подобные типа мирные митинги, заканчивались мародерством и большими потерями имущества для простых граждан. - Нужно было с водометов охладить их пыл. Кучка людей решила сказать за весь народ, так нельзя. - Жестко прессануть надо этих бездельников, устраивающих беспорядки, чтобы отбить навсегда желание участвовать в таких беспорядках! - Все же понимают, что насильственная смена строя - это потеря государственности? Просто вижу, как качают мою любимую Алма-Ату по египетскому, ливийскому сценарию. - Народ, это 17 000 000 наших граждан, большинство которых ценит мир и спокойствие! При чем это не только казахи, но и еще 120 национальностей! Толпа в тысячу или в две, устраивающая беспорядки, не может олицетворять весь народ. Я ей говорить от себя не давал. - Нужно разговаривать, но разве они хотят диалога? Вы видели как они с представителями власти разговаривают? На эти митинги одно быдло выходит им вообще диалог с властью не нужен.

Посыл народа понятен - та толпа людей, которая высыпает на площади, кидается на представителей правоохранительных органов, перекрывает движение, будоражит спящих жителей криками и сигналами автомобилей, она не является гласом общества.

Мы намеренно употребили слова общество и толпа. Общество - это социальный организм, сплоченный целью, функцией, идеологией. Толпа - неорганизованное, хаотичное множество людей. Как раз то, что можно сказать о массах молодых людей, двигавшихся ночью пешком и на машинах по пр. Абая и Толе би в Алматы. Ведь у этих людей нет никаких определенных требований, нет идейного единого представителя, готового пойти на диалог с властями и донести свои мысли, предложения и причины устраиваемых митингов. Конечно, господин Аблязов навряд ли согласится приехать в Казахстан для диалога, ему удобнее дистанционно "пускать под танки" толпы людей, которые даже не имеют в головах полной картины, ради кого и чего они это делают. Ведь за все это время от них не поступило ни одного рационально сформулированного списка с конструктивными и реальными требованиями, предложениями.

К слову, после выборов на пресс-конференции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывал митингующих к диалогу.

- Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, считаем, что необходимо предложить форму диалога. Я уже говорил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения, но единая нация, - сказал Токаев.

Однако уже сейчас очевидно, что хаотичная толпа не намерена идти на конструктивный диалог.

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