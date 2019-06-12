Браконьеры могут остаться без оружия и транспорта в Казахстане

Законопроект также предусматривает ужесточение ответственности за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных, незаконную охоту, незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Мажилисмены во втором чтении одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса", предусматривающий обязательную конфискацию орудия браконьерства, сообщил на пленарном заседании депутат мажилиса Мурат Темиржанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Отдельно хотелось бы отметить изменения в части пресечения участившихся случаев браконьерства и варварского отношения к природе. Так в законопроект вносятся изменения по конфискации имущества и предметов, используемых в незаконной охоте. Это плавсредства, снегоходы и прочее, - сообщил депутат мажилиса Мурат Темиржанов.

Такие меры, по его словам, должны привести к должной и соразмерной ответственности за совершения преступления против объектов животного и растительного мира.

- Эти примеры лишь маленькая часть нововведений, которые были предложены нашими коллегами, - добавил мажилисмен.

Как отмечается в заключении проекта закона, ужесточение ответственности предусматривается за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение лесов, нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Также ответственность ужесточается и за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных, незаконную охоту, незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных с конфискацией имущества, явившегося орудием или средством совершения таких правонарушений.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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