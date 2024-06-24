Тюленей и редких рыб выловят для научных целей в Казахстане
Согласно документу, разрешено изъятие в научных целях с последующим выпуском в среду обитания:
- 156 каспийских тюленей в целях мечения в период с 15 марта по 1 июня 2024 года и с 15 сентября по 1 декабря 2024 года на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
- 500 кг аральского шипа для разведения в специально созданных условиях в период с 1 апреля по 31 октября 2024 года из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
- 300 кг аральского усача для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 31 октября 2024 года из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
- 600 кг тайменя для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис и ее притоков (реки Буктырма, Курчум, Калжыр, Ульба) в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай;
- 400 кг нельмы для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис в пределах Павлодарской области.
Ставки платы за изъятие 1 кг аральского шипа установили в размере 0,064 МРП (236 тенге в 2024 году), 1 кг аральского усача – в размере 0,013 МРП (47 тенге в 2024 году) и 1 кг нельмы и тайменя – в размере 0,017 МРП (63 тенге в 2024 году).
Комитет рыбного хозяйства уполномочили выдать разрешения на указанные объемы изъятия юридическим лицам, аккредитованным как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.
Министерство сельского хозяйства сообщает, что изъятие животных необходимо для сохранения биоразнообразия и восстановления их запасов.
Постановление введено в действие с 18 июня 2024 года.
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