Тюленей и редких рыб выловят для научных целей в Казахстане

Правительство подписало постановление от 18 июня 2024 года "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, разрешено изъятие в научных целях с последующим выпуском в среду обитания:

156 каспийских тюленей в целях мечения в период с 15 марта по 1 июня 2024 года и с 15 сентября по 1 декабря 2024 года на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;

в целях мечения в период с 15 марта по 1 июня 2024 года и с 15 сентября по 1 декабря 2024 года на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей; 500 кг аральского шипа для разведения в специально созданных условиях в период с 1 апреля по 31 октября 2024 года из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;

для разведения в специально созданных условиях в период с 1 апреля по 31 октября 2024 года из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области; 300 кг аральского усача для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 31 октября 2024 года из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;

для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 31 октября 2024 года из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области; 600 кг тайменя для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис и ее притоков (реки Буктырма, Курчум, Калжыр, Ульба) в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай;

для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис и ее притоков (реки Буктырма, Курчум, Калжыр, Ульба) в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай; 400 кг нельмы для разведения в специально созданных условиях в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис в пределах Павлодарской области.

Ставки платы за изъятие 1 кг аральского шипа установили в размере 0,064 МРП (236 тенге в 2024 году), 1 кг аральского усача – в размере 0,013 МРП (47 тенге в 2024 году) и 1 кг нельмы и тайменя – в размере 0,017 МРП (63 тенге в 2024 году).

Комитет рыбного хозяйства уполномочили выдать разрешения на указанные объемы изъятия юридическим лицам, аккредитованным как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.

Министерство сельского хозяйства сообщает, что изъятие животных необходимо для сохранения биоразнообразия и восстановления их запасов.

Постановление введено в действие с 18 июня 2024 года.

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