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В Казахстане создан Национальный совет общественного доверия

В совет войдут представители всего общества.

Фото : Егемен Қазақстан12 июня 2019, 18:57

Президент подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 20 статьи 44 Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

О создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (далее - Совет).

2. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок:

1) провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования Совета и порядка его работы;

2) по итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан состав Совета и положение о Совете.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

О решении создать Национальный совет общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на церемонии инаугурации.

- В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание национального совета общественного доверия будет проведено в августе этого года, – сказал президент.


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