Прямая трансляция инаугурации Президента Казахстана

Почти три месяца Токаев исполнял обязанности президента страны согласно правопреемственности, записанной в Конституции. Теперь он вступает в должность президента после проведенных внеочередных выборов.

Церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева в президенты страны началась в столице Казахстана. Действующий и будущий президент республики выйдет из своей резиденции и проедет на машине до места принятия присяги – Дворца Независимости, передает Zakon.kz.

Мероприятие проходит в здании Дворца независимости.

11.40 Инаугурация Президента завершена.

11.30 Касым-Жомарт Токаев завершил свое выступление. Он направился на площадь Независимости для принятия торжественного шествия Вооруженных сил Казахстана.

11.28 Молодежи предстоит стать решающей силой Казахстана. - Моя задача создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали свою личную историю успеха, - Президент.

11.24 - Я решил создать Национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь, - Токаев.

11.23 - До 1-го сентября будет подготовлен пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции.

11.21 - Цифровизация должна затронуть все сферы. Развитие страны прямо связано с цифровизацией. Поэтому утвержденная Елбасы программа Цифровой Казахстан, должна быть выполнена - Токаев.

11.17 - Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана. Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. Перед Казахстаном стоят новые вызовы и угрозы, - сказал Президент Казахстана.

Власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах. Не обещать, а делать.

11.12 Президент Казахстана обратился к народу Казахстана.

- Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень развития, нужны новые подходы, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

11.10 Председатель ЦИКа Берик Имашев вручает Токаеву удостоверение Президента РК.

В 11.08 Играет гимн Казахстана и поднимают флаг на Акорде.

В 11.07 Токаев принес присягу, поцеловал флаг Казахстана.

В 11.06 Слово взял председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

В 11.05 во Дворец зашел избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В 11.03 во Дворец прибыл Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В 10.47 в зал внесли государственный флаг и штандарт. Затем Конституцию РК. Во время этой торжественной церемонии глава государства положит правую руку на Конституцию Республики Казахстан и принесет присягу народу страны.

В рамках мероприятия запланирован салют и выступление оркестра.

Напомним, Токаев вступил в должность президента после того, как с себя снял полномочия Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Почти три месяца Токаев исполнял обязанности президента страны, согласно правопреемственности, записанной в Конституции (в случае ухода президента со своего поста его обязанности переходят к спикеру Сената, кем и был Токаев – от авт.).

9 июня 2019 года состоялись выборы президента РК. По официальным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 или 70,96% избирателей.

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