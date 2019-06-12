Ни протестов, ни арестов - в казахстанских городах все спокойно

"Много шума из ничего" или как за редкими "митингующими" журналисты охотились.

Заявленные "активистами" протесты в казахстанских городах не состоялись, сообщает Zakon.kz.

"Много шума из ничего" или как за редкими "митингующими" журналисты охотились. Так можно назвать общий настрой как на городских улицах, так и в медиасфере страны.

Очень редких провокаторов быстро повязали полицейские. "Активисты" очень топорно работали, стоит отметить.

Единственно жалко людей, которые испугались грядущих "митингов" и пораньше ушли домой. Кто-то ушел с работы, кто-то закрыл магазин, родители спешно забрали детей из детсадов и школ. А на улицах тишина и спокойствие. К слову, погода хорошая, хоть и обещали дожди.

То есть все, чего провокаторы добились, - это опустевшие улицы и закрытые магазины. У людей испорчено настроение и пострадал бизнес.

Ну неинтересны голосистые истерички казахстанцам.

Не каждый протест – воля народа. Свою волю казахстанцы убедительно продемонстрировали на состоявшихся выборах. Причем и процент проголосовавших был высок, и результаты неоспоримы настолько, что редкие медийные вбросы "независимых СМИ" о якобы подтасовках никого не впечатлили.

То, что политическими изменениями в стране воспользовался недобросовестный беглый "борец за свободу", так это почти нормальное явление. Было бы странно, если бы он не попытался раскачать ситуацию. Но его призывы настолько дежурны, скучны и убоги, что казахстанцы на эти образцы популизма и демагогии, никак не отреагировали.

А вот это уже действительно показатель. И отношения людей к провокаторам, и общего настроя в стране.

У нас есть проблемы, но они решаемы. И решаются исключительно демократическим, а не истерическим путем.

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