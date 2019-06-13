Убийство инкассаторов в Арыси. Задержан второй подозреваемый

Сейчас задержанный находится в СИЗО.

В деле по убийству инкассаторов в городе Арысь появились новые подробности. Как стало известно, задержан еще один подозреваемый - житель Арыси. Об этом сообщает телеканал "Казахстан", передает Zakon.kz.

В департаменте полиции Туркестанской области пояснили, что задержанного обвиняют по двум статьям УК РК по 434 "Недонесение о преступлении" и статье 287 "Незаконное хранение оружия". Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В степи были найдены тела двух инкассаторов, которые везли деньги в населенные пункты.

Преступника нашли спустя время, на месте у мужчины, который был коллегой погибшим, изъяли оружие и деньги. Мужчина сразу во всем признался. Сейчас ведется до судебное следствие. Задержанного обвиняют по двум статьям УК РК - 99 "Убийство" и 192 "Разбой".

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