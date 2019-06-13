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Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на западе – пыльная буря.

Фото : pxhere.com13 июня 2019, 09:11

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на западе – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Акмолинской области днем ожидается шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области днем местами шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

Днем местами в Карагандинской, Атырауской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 13 июня: днем 26°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 13 июня.


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