Производство автомобилей в Казахстане увеличилось на 38%

Индекс промышленного производства составил 145,8% по отношению к январю–апрелю 2018 года.

Объемы производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в РК растут третий год подряд и в денежном выражении за январь–апрель 2019 года составили 83,9 млрд тг, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.

Индекс промышленного производства составил 145,8% по отношению к январю–апрелю 2018 года.







В натуральном выражении в апреле 2019 года на отечественных автозаводах было произведено 4,05 тысячи автотранспортных средств — на 39,5% больше, чем в марте, и на 65,8% больше по сравнению с апрелем 2018 года.

Всего за январь–апрель 2019 года было произведено 12,87 тысячи автотранспортных средств, рост за год составил 39,2%. Из них более 94% — легковые автомобили: 12,11 тысячи, на 37,9% больше по сравнению с январем-апрелем 2018 года. Грузовых автомобилей было произведено 307, автобусов — 203, прицепов — 230, специализированного автотранспорта — 17 машин.





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