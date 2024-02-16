В 11 регионах Казахстана вырос индекс промышленного производства

Bндекс промышленного производства в январе 2024 года составил 103,4%, сообщает Zakon.kz.

Производство промышленной продукции в январе 2024 года составило 3 746,7 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли – 1 847,4 млрд тенге (49,3% от общего объема), в обрабатывающей – 1 546,4 млрд тенге (41,3%).

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства составил 100,2%, что обусловлено ростом добычи металлических руд (106,1%) и прочих полезных ископаемых (103,3%).

Фото: stat.kz

В обрабатывающей промышленности индекс в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года составил 106,9%. Рост отмечен в производстве химической промышленности – на 39,9%, металлургии – на 12,2%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 18,1%, машиностроении – на 17,7%.

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Увеличение объемов производства зафиксировано в 11 регионах республики, снижение наблюдается в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент.