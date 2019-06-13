Что известно о новом акиме столицы Казахстана

Активный пользователь соцсетей, участник скандала с дорогим авто и выпускник "Болашака"- все о нем.

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева новым акимом столицы назначен Алтай Кульгинов. Zakon.kz вспомнил, чем известен новый градоначальник.

Последней должностью нового акима столицы РК была должность главы Западно-Казахстанской области. Алтай Кульгинов является активным пользователем Instagram с апреля 2019 года.

- Уважаемые друзья! Помимо Twitter, открываю свою страницу в Instagram. Президент Касым-Жомарт Кемелевич для эффективной обратной связи с населением призвал активно использовать социальные сети. Здесь вы можете ознакомиться с новостями о жизни региона. Открытость и доступность – наш принцип в работе. Сегодня провел очередной прием граждан, на котором побывали свыше 30 жителей региона. С начала года в общественные приемные к нам обратились 4 400 человек. На моем личном приеме побывало порядка 1 тысячи жителей, где они получили ответы на волнующие их вопросы. Добро пожаловать на мой аккаунт, - написал Кульгинов в своем первом посте.

За короткое время он успел выложить 157 постов, постоянно выкладывает фото и видео со своих рабочих поездок по разным объектам - участки ремонта дорог, полевые работы фермеров, недавно принял участие в весеннем полумарафоне (5км, 10км, 21 км) посвященном ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. Впрочем и до появления в соцсетях Кульгинов запомнился деловым подходом и личным участием. Например, в ходе проверки строительства домов для переселенцев из Березовки он, вооружившись мастерком, лично положил несколько кирпичей в стену одного из домов.

Будучи акимом Западно-Казахстанской области с 2016 года, 41-летний Алтай Кульгинов является одним из самых молодых действующих региональных руководителей. Более того, он имеет несколько дипломов о высшем образовании. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, выпускник программы "Болашак", является магистром государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

Но не все так безоблачно. К примеру, в 2017 году ему пришлось объяснять, откуда у него новый служебный автомобиль за 56 миллионов тенге.

- Касательно автомобиля Аudi А8 сообщаем, что данное автотранспортное средство было арендовано для служебного пользования согласно действующему законодательству. Предпочтение данной марке не оказывалось, равно как и ранее опубликованным в СМИ параметрам, таким как «изготовление по спецзаказу. Многие развитые страны в целях экономии бюджета предпочитают практику аренды автотранспорта вместо его покупки (аутсорсинг). Автомобиль Аudi А8 был арендован на условиях тест-драйва в 50 тысяч тенге в месяц с правом пролонгации и оплатой с последующего месяца до 250 тысяч тенге. Так, при аренде в 50-250 тысяч тенге в месяц бюджет годовой аренды данного автомобиля будет составлять от 600 тысяч до 3-х миллионов тенге. Пять лет аренды составит от 3-х до 15-ти миллионов тенге – это в разы ниже, чем затраты на покупку нового автомобиля, – пояснил тогда Кульгинов.

Остается добавить, что новый аким столицы женат, воспитывает двоих детей, владеет тремя языками. В 2000 был призван в армию на срочную службу, до назначения акимом ЗКО работал главным специалистом, и.о. отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генпрокуратуре, заместителем руководителя Управления Агентства РК по делам госслужбы в столице, возглавлял управление анализа и разработки подзаконных актов Минюста, был заместителем гендиректора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп", госинспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента страны, заместителем акима ЗКО и акимом Уральска. Через год возглавил город Уральск.

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