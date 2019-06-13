Сведения о пострадавших от действий полицейских на митингах ложны - МВД

Глава Комитета адмполиции подчеркнул, что при наличии открытого противостояния и агрессии в отношении полиции, при задержании правонарушителей специальные средства не применялись.

Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших граждан от действий полицейских в ходе митингов в Нур-Султане и Алматы недействительны. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших от действий полиции не соответствуют действительности.

Говоря о действиях полицейских можно уверенно сказать, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно, - сообщил Байболов.

По его словам, даже при наличии открытого противостояния и агрессии в отношении полиции, при задержании правонарушителей специальные средства не применялись.

- С большинством граждан на улицах были проведены профилактические беседы и разъяснительная работа, после которой они отказывались от своих протестных намерений, - напомнил глава Комитета адмполиции.

В целом, по информации полиции, в городах Нур-Султан и Алматы в результате массированной пропаганды через социальны сети и мессенджеры отдельные граждане были вовлечены к участию в незаконные акции и митинги. При пресечении нарушений общественного порядка тогда пострадало 3 сотрудника полиции, которым была оказана медицинская помощь.

- Так, сотрудник СОБР при исполнении получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика. При этом в соцсетях и мессенджерах обсуждались новые провокации. В городе Алматы в ночь с 10 на 11 июня, группа граждан, на личных автомобилях выстроившись в колонну, шириной три-четыре машины заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая. В половине первого ночи в районе автовокзала "Сайран" автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением, - объяснил Байболов.

В это же время, по его словам, группа людей, находясь в нетрезвом состоянии, разбила камнями стекло полицейского автомобиля.

- Нарушители задержаны, проводится досудебное расследование (по статье 293 УК РК - хулиганство - штраф до пяти тысяч МРП, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок). Необходимо отметить, что по указанным правонарушениям в ЦОУ поступило более 1 тыс. обращений от горожан, напуганных шумом и криками, а также от водителей по нарушениям правил дорожного движения, - отметил глава Комитета административной полиции.

Всего, по его информации, по стране за 3 дня - с 9 по 11 июня - было доставлено в ОВД и привлечено к административной ответственности более 900 нарушителей, из них 657 – к адмаресту, 128 – к штрафу, 168 – предупреждены.

- На сегодняшний день из числа арестованных лиц 94 освобождены (1-3 суток) по истечении срока. Сегодня по решениям судов планируется освободить 345 человек. Остается – 218 человек, - заключил Максат Байболов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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