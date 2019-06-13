Пьяный мужчина угрожал детям пистолетом в Нур-Султане

Находившийся недалеко сотрудник полиции обезвредил мужчину.

В Нур-Султане обезвредили вооруженного мужчину, передает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 12 июня около 20.00 во дворе дома по ул. Уалиханова. Как сообщили очевидцы, на детскую площадку, полную детей, зашел нетрезвый мужчина с пистолетом и стал махать оружием в их сторону.

Находившийся недалеко сотрудник полиции обезвредил мужчину. Очевидцы и родители детей выразили благодарность полицейскому Руслану Шмидту.

видео: Astana_sergek

- 12 июня т.г. в 20.00 часов сотрудниками столичной полиции задержан 51-летний житель города, который угрожал пистолетом несовершеннолетним детям по улице Уалиханова. При несение службы во дворах к полицейскому прибежали двое несовершеннолетних, которые сообщили о мужчине, который ходит с пистолетом и угрожает им. На место, куда указывали ребята, незамедлительно проследовал полицейский полка патрульной полиции старший сержант полиции Руслан Шмидт, сообщил напарнику. Руслан Шмидт, оценив ситуацию, улучил момент, применил в отношении мужчины боевые приемы и специальные средства и обезвредил его. На подмогу подоспел старший лейтенант полиции Жандос Озбек. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК. Изъятое оружие является пневматическим пистолетом, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Департамент полиции благодарит жителей за своевременное сообщение об инциденте и оказанную помощь при задержании.

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